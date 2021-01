Alex Geernaert volgt Ted Verdonkschot op bij ODIN '59

HEEMSKERK - Alex Geernaert wordt vanaf komend seizoen de nieuwe trainer van derdedivisionist ODIN '59. Hij volgt Ted Verdonkschot op, die na één jaar vertrekt. De 44-jarige Geernaert was eerder trainer bij eersteklasser VV Assendelft en Westzaan. Hij tekent voor één seizoen in Heemskerk.

"Als een club als ODIN '59 langskomt en de mogelijkheid er is om daar te werken, dan ben ik zo’n ambitieuze trainer dat ik die stap heel graag wil maken", laat de Assendelver weten op de clubsite van de Heemskerkers.

Geernaert voetbalde zelf tot zijn 32e in de selectie van het Zaanse KFC, daarna kon hij jeugdtrainer worden in de jeugdopleiding van FC Volendam. Daarnaast is hij werkzaam geweest in de jeugdopleiding van Ajax, FC Utrecht en Aspire Academy in Qatar.