'Annie' eerste zeehondenpup deze winter in opvangcentrum Ecomare

TEXEL - Twee dagen geleden, op de laatste dag van 2020, is de eerste zeehondenpup van deze winter die wordt opgevangen in Ecomare op Texel. In de opvang kreeg het diertje de naam 'Annie'. "Ze maakt het goed", zegt Marion Barth van zeehondenopvang Ecomare.

Zeehondpup Annie op het strand in Texel, inmiddels is ze in de opvang van Ecomare - Ecomare

Op Oudjaarsdag lag de zeehondenpup op een drukke plek op het strand van Texel. De dierverzorgers lieten haar in eerste instantie daar liggen, om te kijken of de moeder in de buurt was. Omdat het steeds drukker werd rondom de pup en omstanders het dier niet met rust lieten, besloten de verzorgers om haar op te vangen. De zeehond viel in de opvang meteen in 'diepe en lange slaap', aldus Ecomare. Annie zal de komende tijd flink moeten aansterken. Met 10,8 kilo is ze nogal licht voor haar leeftijd. "Zeehonden zijn altijd lichter als ze hier binnenkomen, waarschijnlijk heeft ze te weinig melk gehad", legt Marion Barth uit. Annie zal dus veel moeten eten om op een gezond gewicht te komen. "Ze krijgt nu een zalm emulsie. Op een gegeven moment zal ze vis gaan krijgen."

De zeehond is nu nog in quarantaine, waar ze uit kan rusten. Door de vloerverwarming in de opvang kan Annie haar energie sparen. Ze hoeft geen energie te steken in het warmhouden van haarzelf. Als ze uit quarantaine is zal de pup nog een aantal maanden in het opvangcentrum moeten blijven. "Dat zal nog drie tot zes maanden duren, gemiddeld blijven zeehonden hier vier maanden", aldus Barth.

Quote "Het is de tijd van het jaar. We zitten nu midden in het geboorteseizoen van de grijze zeehonden" Marion Barth, Ecomare

Het is niet uitzonderlijk dat er nu een zeehond is opgevangen in Ecomare. Annie is namelijk een grijze zeehond. "Het is de tijd van het jaar. We zitten nu midden in het geboorteseizoen van de grijze zeehonden." Bij de geboorte hebben deze zeehonden een dikke, witte vacht. Door die dikke vacht kunnen ze niet goed zwemmen en pups gaan dan ook niet snel in het water. De moeders laten hun jongen dan soms langdurig alleen. De zeehondenmoeders durven vaak niet terug te keren op het strand bij hun pup, als ze mensen zien. Om deze reden is het belangrijk om afstand te houden als een zeehond op het strand ligt.