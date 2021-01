Schoonmakers van de gemeente hebben amper wat te doen: "Mensen hebben zich gedragen"

AMSTERDAM - De jaarwisseling was dit jaar anders dan anders, en dat merkten de schoonmakers van de gemeente vanochtend ook. Op een enkel blikje en bekertje na, was de stad bijzonder schoon.

"Normaal zijn we gewend om met vijf of zes man de wijk in te gaan, met een spoelwagen en veegmachines. Dit jaar valt het reuze mee", aldus één van de schoonmakers. "Mensen hebben zich gedragen"

Net als andere jaren maakten vanochtend zo'n vijftig werknemers van de gemeentereiniging de binnenstad schoon. "Er ligt nu 10 tot 20 procent of zo ten opzichte van andere jaren. Echt op zijn top, meer zeker niet. Het is echt een heel rustige nieuwjaarsdag voor ons."

Heftig jaar

De strenge coronamaatregelen en het vuurwerkverbod zorgden ervoor dat ze heel wat minder te doen hadden. "Aan de ene kant is het wel jammer natuurlijk. Oud en nieuw is gewoon oud en nieuw, dan moet er gefeest worden. Aan de andere kant zitten we in een heftig jaar. Hopelijk gaat het volgend jaar, of eigenlijk dit jaar, veel beter worden."

Toch zijn de mannen vanochtend vroeg gewoon op pad gegaan. En dat vonden ze geen probleem. "Nee, helemaal niet. Dit is mijn werk en ik sta iedere dag op voor de volle 100 procent."