Rustige jaarwisseling in 't Gooi: slechts enkele aanhoudingen en kleine brandjes

Al met al moest de brandweer in de hele regio vannacht 44 keer uitrukken, waarvan 21 keer in Hilversum. De politie heeft in Hilversum vijf mensen aangehouden voor openbare dronkenschap, bedreiging, (huiselijk) geweld en het overtreden van de wapenwet.

Hoewel het verboden was, werd in de hele regio vuurwerk afgestoken. Dat zorgde op verschillende plekken voor overlast. De overlast was er onder meer in Hilversum Zuid. Ook was er de nodige schade aan een winkel aan de Gijsbrecht van Amstelstraat en aan een woning elders in het dorp.

De politie heeft een paar keer vuurwerk in beslag genomen. Er was onder meer een flinke vuurwerkvangst in een auto in Hilversum, waar 200 nitraatbommen werden aangetroffen.

Illegaal feest

In Loosdrecht heeft de politie een illegaal feest beëindigd, waar zeker dertig mensen aanwezig waren. Of er mensen zijn aangehouden is niet bekend.