Wietekes trouwauto brandde vannacht volledig uit: "Ik wist meteen, dit is Pieter"

ALKMAAR - Een slechte start van het jaar voor Wieteke van de Reep uit Alkmaar: van de auto waar ze in wilde trouwen is sinds vannacht weinig meer over. Aan het begin van de nacht werd een ruitje ingetikt en later brandde de oude Daf volledig uit. Toen ze foto's zag wist ze meteen: "Dit is Pieter". Want zo noemde ze de auto.

Zo vond een wandelaar de Daf van Wieteke vanochtend terug - Bettina Bisschops

De auto was van de aanstaande van Wieteke en een vriend van hem. "Ze wilden daar een rally naar Mongolië in rijden. Maar uiteindelijk hebben ze daar toch een andere auto voor gekocht." Wieteke en haar vriend hebben de auto sindsdien in gebruik. "Gisteravond kregen we al een bericht van de politie dat een raampje ingetikt was. We waren van plan die vandaag af te plakken." In juni trouwt Wieteke en de auto zou een rol krijgen: "We wilden erin rijden maar hem ook op een mooie plek neerzetten bij de Gasfabriek, waar we gaan trouwen.

De Daf in betere tijden - Wieteke van de Reep

Wietske gaat nog langs bij de politie in de hoop dat er beelden zijn van het moment dat de auto in brand werd gestoken. Amazon Het nieuwe jaar brengt voor Wietske en haar vriend niet alleen narigheid. Een voor hen onbekende heeft via Facebook aangeboden hen te rijden in zijn auto, een Volvo Amazon. "We hebben contact gehad en we gaan kennismaken."