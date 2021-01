Ruiten van acht Haarlemse huizen gesprongen door vuurwerkbom

HAARLEM - Een zware vuurwerkbom heeft vannacht een ravage veroorzaakt in de Weltevredenstraat in Haarlem. Van zeker acht huizen in de straat sprongen de ruiten door de harde knal. "Dit is echt niet normaal", foetert een bewoner van de straat. Eerder op de avond was het ook al onrustig in de straat. Binnen de veiligheidsregio Kennemerland zijn in Haarlem de meeste incidenten gemeld, 43 in totaal.

NH Nieuws/Mark Arents

Buurtbewoners vertellen dat ze even na middernacht een enorme knal hoorden van een vuurwerkbom even verderop in de straat. "Het hele huis trilde. De klap was zo hard dat de televisie bijna van de kast viel", vertelt een geschrokken vrouw die in de straat woont. "Ik ben meteen naar buiten gelopen. In mijn keuken lag allemaal glas en ook op straat lagen overal glasscherven. Op straat stonden allemaal geschrokken mensen. Ik heb daarna ook bijna niet meer kunnen slapen van de schrik." Een andere bewoner van de straat vertelt dat het de hele avond al 'oorlogsgebied' leek. "Het leek wel Kosovo", vertelt de man.

Quote "We hebben de hele nacht in de kou gezeten nadat de ruiten waren gesprongen" Buurtbewoner

Van tien huizen sneuvelden de ruiten van de voordeur. De ruitjes van enkel glas waren niet bestand tegen de harde knal. Van één huis in de straat, op enkele meters afstand van de knal, gingen ook het grote raam aan de voorkant van het huis kapot. Een glaszetter heeft vanochtend alle gesprongen ruiten dichtgetimmerd. "We hebben de hele nacht in de kou gezeten nadat de ruiten waren gesprongen", vertelt een man wiens vrouw thuis op bed lag met coronaklachten. "Het duurde lang voordat er hulp kwam." Schade aan school en afgebrande scooter De enorme knal van de vuurwerkbom bleek het 'slotstuk' van een avond waarop het al langer onrustig was in de Haarlemse straat. Bij een naastgelegen school moest een hokje met klusspullen het ontgelden en werd een muurtje verwoest. Verderop in de straat brandden een scooter en een scootmobiel uit. De politie laat weten dat er nog geen verdachten zijn opgepakt, het onderzoek naar de zaak loopt nog. De politie roept mensen die meer weten over de onrustige avond in de Weltevredenstraat of mogelijk iets gezien hebben op zich te melden.

Ruiten van tien huizen in Haarlem gesprongen door zwaar vuurwerk NH Nieuws/Mark Arents

