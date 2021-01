Dit brengt 2021: vaccinaties, huizen bouwen en Formule 1

NOORD-HOLLAND - Het jaar 2020 gaan we niet snel vergeten, maar dat ligt inmiddels achter ons. Wat gaat 2021 brengen voor Noord-Holland? NH Nieuws zet het op een rij.

Op 18 januari gaan de GGD's in Noord-Holland beginnen met vaccineren, op verschillende plekken in Noord-Holland zullen vaccinatielocaties worden ingericht. Onder andere op Schiphol zal in een deel van de XL-teststraat gevaccineerd worden. Hopelijk zal er in de loop van komend jaar steeds meer feestelijk nieuws komen. In Amsterdam hopen een aantal Amsterdamse clubs in ieder geval al te kunnen openen door te experimenteren met sneltests. Koninklijke Horeca Nederland laat weten dat ze nog niet weten wanneer dit kan gaan gebeuren.

Doorrijder Tamar voor de rechter 2021 wordt een spannend jaar voor de familie van de 14-jarige Tamar van Marken. Haar dood is nog steeds niet opgelost. Wel heeft de politie een bestuurder van een Duitse Mazda op het oog. De familie van Tamar heeft vertrouwen in het rechtssysteem en hopen op gerechtigheid voor Tamar.

De Duitser wordt op dit moment alleen verdacht van het verlaten van het ongeval. Omdat dat volgens de wet geen strafbaar feit is waarvoor voorlopige hechtenis is toegestaan, mag de man de rest van het onderzoek voorlopig in vrijheid afwachten. De vraag is of de man die achter het stuur zat en Tamar doodreed dit jaar een Nederlandse rechtszaal zal zien.

Woningen bouwen De woningnood nam het afgelopen jaar weer toe. In West-Friesland willen de provincie en de gemeenten daarom komend jaar en de jaren daarna 900 woningen bouwen in de regio. Ook is het plan om tientallen circulaire tiny houses te bouwen.

In Amsterdam wil het nog niet echt vlotten met het bouwen van woningen. De gemeente wil jaarlijks zo'n 7.500 woningen bijbouwen om het grote tekort aan betaalbare huizen op te vullen. Afgelopen jaar is het maar gelukt om 5.932 woningen te bouwen. Voor komend jaar zal de gemeente een inhaalslag moeten maken om het doel van 52.500 nieuwe woningen in 2025 te halen. Dak op AZ-stadion Fans van voetbalclub AZ in Alkmaar zullen dit jaar weer enigszins beschut van het spel van hun club kunnen genieten als corona dit toelaat. Er wordt nog altijd hard gewerkt om het dak te herstellen dat in augustus 2019 bij een storm deels instortte. Een grote witte stellage die ter plaatse gebouwd is, zal binnenkort op het stadion worden gehesen. Dat belooft een heel spektakel te worden met enorme kranen, waar NH Nieuws natuurlijk verslag van zal doen.

In de Noordkop is er veel te doen geweest over de bouw van datacenters in de gemeente Hollands Kroon. Op 19 januari staat het eerstvolgende debat gepland met de gemeenteraad. Ook heeft gedeputeerde Edward Stifter onlangs aangekondigd met een 'datastrategie' voor Noord-Holland te komen, die in het voorjaar van 2021 klaar moet zijn. In 't Gooi zal het Beeld en Geluidmuseum nog het hele jaar dicht zijn voor de verbouwing. Het museum moet een stuk actueler worden en bezoekers een beeld gaan geven van hoe media toen, nu en in de toekomst werken.

Formule 1 In Zandvoort zal het komend jaar natuurlijk maar om een ding draaien: de Formule 1-race op zondag 5 september. Tijdens het driedaagse racefestival worden er per dag 100.000 bezoekers verwacht die vooral met de trein, bus of op de fiets zullen komen. Hotels en campings zullen vol zitten en ook de Airbnb's zijn veel geboekt. Niet alleen Zandvoort wordt overspoeld, de hele regio zal dit merken.

Voor Tata Steel wordt 2021 een belangrijk. De kritiek op het bedrijf was zelden zo fel als afgelopen jaar. Omwonenden pikken het niet langer dat de productie van staal in hun achtertuin gepaard gaat met de uitstoot van ongezonde stoffen. Tata Steel zelf steekt 300 miljoen euro in maatregelen om vervuiling tegen te gaan. En het Zweedse SSAB wil de fabriek overnemen. Dat bedrijf loopt voorop als het gaat om schoon staal produceren.