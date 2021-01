Hilversummer bedreigd met pistool bij uit de hand gelopen ruzie in bovenwoning

HILVERSUM - Een 38-jarige Hilversummer is vannacht bedreigd met een pistool bij een uit de hand gelopen ruzie in een bovenwoning aan de Utrechtseweg. Er zijn drie mensen aangehouden, zo bevestigt een woordvoerder van de politie aan NH Nieuws.

De ruzie was even na middernacht. Waar het over ging en wat de relatie tussen het slachtoffer en de verdachten is, kan een woordvoerder van de politie niet zeggen. Het onderzoek naar onder meer de aanleiding van het handgemeen loopt nog.

Vanwege de bedreiging vielen een tiental agenten het huis binnen. Het aangehouden drietal is een 30-jarige man, een 31-jarige vrouw en een 53-jarige man. De verdachten komen allemaal uit Hilversum.

Vier wapens

Bij een huiszoeking heeft de politie zeker vier wapens gevonden. Die zijn in beslag genomen voor verder onderzoek.