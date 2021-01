Hilversumse coronateststraat vanaf volgende week open: testcapaciteit omhoog

HILVERSUM - De nieuwe coronateststraat in Hilversum gaat vanaf volgende week vrijdag open. Dat meldt de Gooise GGD. De coronateststraat vervangt de teststraat in Bussum die na volgende week wordt afgebroken.

De GGD opent een teststraat aan het Hilversumse Arenapark, omdat daar meer ruimte is om de testcapaciteit verder op te voeren. Samen met de andere Gooise teststraat in Huizen kunnen er straks 1.540 mensen per dag getest worden op het coronavirus. Dat is voorlopig ruim voldoende: de afgelopen week werden er gemiddeld 1.100 tests per dag afgenomen in 't Gooi.

De GGD verwacht dat het aantal coronatests de komende wintermaanden toe gaat nemen, omdat veel mensen ook reguliere griepklachten gaan krijgen. Als de situatie er om vraagt, kan het aantal tests per dag verder worden opgehoogd.

Betere werkomstandigheden

Een ander voordeel van de nieuwe testlocatie is dat de werkomstandigheden van het testpersoneel een stuk beter worden. Zo komt er onder meer een tent, waar personeel tussen het werk door even op kan warmen en wat kan eten.