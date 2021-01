Schade door vuurwerkbrand in Huizer peuterspeelzaal

HUIZEN - Een brand heeft vannacht schade veroorzaakt in een lokaal van de Huizer peuterspeelzaal Libelle aan het Holleblok. De brand ontstond vermoedelijk toen er vuurwerk voor het raam naar binnen werd gegooid.

De brand werd rond 1.00 uur ontdekt. In een deel van het lokaal waren al snel veel vlammen te zien.

De brandweer had de brand snel onder controle, waardoor de schade beperkt bleef. Hoe groot de schade precies is, is nog niet bekend.