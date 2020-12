TERUGKIJKEN: centrale viering oud en nieuw in de Johan Cruijff Arena

AMSTERDAM - Volle ziekenhuizen, de lockdown, mondkapjes en gesloten kroegen: 2020 was een heftig jaar. Vanuit de Johan Cruijff Arena blikken we tijdens de countdown show terug op de lastige en mooie momenten van het afgelopen jaar. Daarna komt er een Electric Fireworks lichtshow.

De presentatie van de show is in handen van Tim Senders en Daan Boom en er zijn optredens van studenten van het Conservatorium van Amsterdam en cabaretier Rayen Panday van Comedytrain. Tijdens de liveshow zal AT5-presentator Rayen Halfhide laten zien hoe oud en nieuw in 'coronastijl' wordt gevierd.

Kijk hier de uitzending terug: