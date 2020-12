Gewonde bij steekpartij 'na conflict over vuurwerk' in IJmuiden

IJMUIDEN - Bij een conflict in IJmuiden is vanavond iemand neergestoken. Het slachtoffer is na eerste hulp op straat naar het ziekenhuis gebracht.

Dat laat een politiewoordvoerder aan NH Nieuws weten. Het geweld vond iets na 21.00 uur plaats in de Wolframstraat. Er is nog niemand aangehouden. "Er wordt naar één of meerdere verdachten gezocht."

Het conflict zou over vuurwerk zijn gegaan, al kan de politie dat nog niet bevestigen. Over de ernst van de verwondingen is niets bekend. Wel laten getuigen weten dat het slachtoffer in zijn onderbuik is gestoken.