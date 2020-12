Amsterdam UMC: vier verpleegkundigen besmet met Britse variant van coronavirus

Het gaat om medewerkers van de afdeling orthopedie/traumatologie die allen werkzaam zijn op de locatie AMC. Van vier andere geïnfecteerde verpleegkundigen is het nog onduidelijk of het om deze variant gaat. Dit wordt nog onderzocht. Er zijn geen patiënten van deze afdeling met de variant besmet. Wel worden patiënten die nu opgenomen zijn op de afdeling via een brief op de hoogte gebracht dat dit speelt.

Besmettelijker

Sinds een week is er veel te doen over de Britse mutatie. Deze variant zou namelijk ongeveer 70 procent besmettelijker zijn dan degene die we al kenden. Uit eerste onderzoek blijkt er geen sprake te zijn van een ernstiger ziekteverloop. Ook werken de vaccins vermoedelijk ook tegen deze mutatie.

Op de afdeling waar de besmette medewerker liepen, zijn extra acties ingezet om de naleving van de preventiemaatregelen aan te scherpen.