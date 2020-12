Basisscholen en kinderopvang toch pas op z'n vroegst op 18 januari weer open

NOORD-HOLLAND - Basisscholen en kinderopvanglocaties blijven tot zeker 18 januari gesloten. Dat heeft het kabinet vanmiddag besloten. Vanwege de hoge besmettingscijfers en de toenemende druk op de zorg door het coronavirus is er geen ruimte om eerder te openen.

De Tweede Kamer had gevraagd of het basisonderwijs en de kinderopvang een week eerder fysiek open konden, maar daarvoor is geen ruimte.

De scholen en kinderopvang blijven fysiek dicht tot ten minste 17 januari, behalve voor noodopvang. Scholen geven na de kerstvakantie onderwijs op afstand. Rond 12 januari worden de geldende maatregelen opnieuw bekeken, op basis van de situatie op dat moment.

Graag anders gezien

"Helaas hebben we vandaag moeten besluiten dat de basisscholen voor de meeste leerlingen dicht blijven. Ik had het graag anders gezien. Maar eerder openen gaat niet, omdat de zorg nog te zwaar wordt belast door het coronavirus", aldus onderwijsminister Arie Slob.