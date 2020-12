Oliebollen redden verjaardagstaarten voor kinderen:

Taart voor Kids is zes jaar geleden opgericht en maakt verjaardagstaarten voor kinderen in de kop van Noord-Holland. Zo maken ze taarten voor Voedselbank West-Friesland (Hoorn), Voedselbank Kop van Noord (Anna Paulowna) en Voedselbank Alkmaar.

6500 euro

Verschillende acties konden dit 'coronajaar' niet doorgaan en dus is de stichting blij met de vergunning om op oudjaarsdag oliebollen te kunnen verkopen in Opmeer. “Dit jaar hebben we 350 taarten uitgedeeld. Een taart kost ongeveer 18,50 euro dus op jaarbasis moet er 6500 euro binnenkomen om ieder kind die is aangesloten bij één van de drie voedselbanken te voorzien van taart", aldus oprichtster Saskia Haller.

Volgens penningmeester Marjolein Wobbema loopt de kassa aardig vol. "3000 à 4000 euro", schat ze de omzet in de loop van de middag. "En dat hadden we nodig ook", voegt ze eraan toe.