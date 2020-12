Buurt Haarlemse watermeterfabriek voelt zich buitenspel gezet bij verkoop pand

Bij de watermeterfabriek hangt nu een spandoek en er isin de buurt. En dat allemaal om te voorkomen dat er op 5 januari 'een winnaar' wordt uitgeroepen. "De raad was in juni, toen de verkoopprocedure werd besproken, niet goed ingelicht door de wethouder. Hij had moeten vertellen dat de buurt ook geïnteresseerd was om het pand te kopen en wat onze plannen ermee waren." Als de partijen dat hadden gehoord, dan waren ze er nooit mee akkoord gegaan dat de fabriek nu aan de hoogste bieder wordt verkocht. Dan hadden ze in ieder geval nog kunnen onderzoeken of ons plan reëel was. Nu maken we helemaal geen kans, concurrentie met commerciële partijen is onmogelijk", aldus Vincent Feith, die betrokken is bij 't Watermetercollectief.

Feith snapt niet waarom de gemeente nu 'ineens' haast heeft om de verkoop rond te krijgen. "Onder het mom dat het pand te veel verkrot is. Dat is al een tijdje zo en daar zijn ze zelf verantwoordelijk voor. Bovendien zijn ze helemaal niet verplicht om het aan de hoogste bieder te verkopen."



De buurt is al jaren met plannen voor de watermeterfabriek bezig. Feith begrijpt daarom niet waarom de wethouder hun interesse niet aan de raad heeft kenbaar heeft gemaakt. "Of hij wist er écht niet van, of zijn ambtenaar heeft het hem niet verteld. Maar er is duidelijk iets misgegaan." Dat ze nu pas in actie komen, terwijl alles in juni al is besproken in de raad, is opmerkelijk. "We wísten het niet. We hebben de afgelopen jaren verschillende plannen bij de gemeente ingediend en ze zouden ons op de hoogte houden over wanneer het in de raad zou worden besproken."

'Niets verkeerd met verkoopprocedure'

Volgens een woordvoerder van de gemeente is er niets misgegaan bij de verkoopprocedure. "De watermeterfabriek is geen strategisch vastgoed en de gemeente heeft zelf besloten dat het aan de hoogste bieder verkocht wordt. Daarbij moet het natuurlijk wel binnen het bestaande bestemmingsplan passen, dus inclusief horeca en grondig renovatie van het pand."

Dat de wethouder de plannen van de buurt niet heeft genoemd tijdens de raadsvergadering in juni, is volgens de woordvoerder geen fout. "Het is over het algemeen niet gebruikelijk om alle geïnteresseerde partijen dan op te noemen. Sinds het besluit van de raad heeft iedereen een bod mogen doen, dus ook de buurt. Ze hebben dezelfde kansen gekregen als alle andere partijen. Ze hebben ook voldoende tijd gekregen om tijdens vergaderingen in te spreken."

Kosten renovatie

De vraag is of de buurt de grootschalige renovatie kan bekostigen. "Wij zijn ervan overtuigd dat wij dat kunnen. Enkele grote stichtingen zullen ruimte bij ons gaan huren, dus we zijn gegarandeerd van flinke inkomsten", aldus Feith, die de komende dagen steun hoopt te krijgen van de Haarlemse politiek.

Joris Blokpoel (VVD) is lid van de commissie Ontwikkeling, de commissie waar de verkoop van de watermeterfabriek in is besproken. Zijn partij gaat zeker vragen stellen aan wethouder Botter. "De buurt heeft een plausibel verhaal en we willen van de wethouder weten waarom ze niet zijn genoemd. We wachten eerst zijn antwoord even af en beslissen dan welke weg we in moeten slaan." Op 7 januari zal er in de Haarlemse raad weer over de verkoop van de watermeterfabriek worden gesproken.

Onlangs legde Simanto Dragtsma van 't Watermetercollectief aan NH Nieuws uit wat voor plannen hij met het pand uit 1916 heeft