Drukte voor oliebollenkramen in de provincie, op anderhalve meter afstand

NOORD-HOLLAND - Bij meerdere oliebollenkramen in Noord-Holland staan lange rijen om de in olie gebakken bol in te slaan voor oudjaarsdag. Nog voordat de zon opkwam, kon je al aansluiten in de wachtrij. Daarbij hielden de mensen zich keurig aan de anderhalve meter afstand, blijkt uit de foto's. En wie niet in de rij wil staan, kan langs bij een oliebollen drive-thru, zoals in Aalsmeer.

Oliebollen halen in Haarlem Sonja van de Meij

Waar het in de afgelopen dagen nog stil leek bij de oliebollenkramen, was het vandaag andere koek. Zo stond er aan het einde van de ochtend bij de oliebollenkraam in het Julianapark in Haarlem een lange rij met mensen die oliebollen, appelbeignets of ander lekkers mee naar huis wilden nemen. Op foto's is te zien dat de wachtrij lang, erg lang was. Maar de wachtende mensen - zich keurig houdend aan de coronamaatregelen - leken daar in afwachting van een lekkernij geen moeite mee te hebben. Ook in Alkmaar was de oliebollenkraam een ware publiekstrekker. Nog voordat de zon opkwam, kon je daar aansluiten in de wachtrij. Vanochtend rond 7.30 uur werd de foto geschoten. Tekst gaat verder onder de foto

Oliebollen halen in Alkmaar - Marco Schilpp

Hetzelfde gold voor Heiloo, ook daar waren mensen in alle vroegte opgestaan om zich te verzamelen. Hier voor Ben's oliebollenkraam.

Oliebollen halen in Heiloo - Samanta de Groot

En mocht je niet in de rij willen staan, vanwege angst voor corona, ongeduld of een andere reden, dan was (en is) daar de oliebollen drive-thru in Aalsmeer. Mede mogelijk gemaakt door de Handbalvereniging HV Aalsmeer in samenwerking met een banketbakker uit Aalsmeer. Want iets lekkers voor de - toch wel - ietwat rare oudjaarsdag mag natuurlijk niet ontbreken.