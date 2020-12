Bobo werd doodgereden na knal van een rotje, zo maak je jouw huisdier rustig

AMSTELVEEN - Algeheel vuurwerkverbod of niet: de eerste knallen zijn al te horen. De jaarwisseling is voor honden- en katteneigenaren vaak een stressvolle tijd. Door het harde geknal en door de geur van het kruit, kunnen de honden onverwacht gedrag vertonen, zegt dierenarts Annemieke Calis. Dit maakte Wendy uit Amstelveen zelf op gruwelijke wijze mee, toen haar hondje Bobo na het afsteken van een rotje uiteindelijk werd aangereden op de N231.

Na een controle bleek dat Bobo het niet zou gaan redden. "De dierenambulance heeft haar direct naar het dierenziekenhuis gebracht. De verwondingen bleken zo ernstig dat we uiteindelijk hebben besloten om haar in te laten slapen."

Wendy ziet het afgaan van het rotje als aanleiding voor alles wat volgde. Het beestje is het hele Amsterdamse Bos doorgerend en helemaal aan de andere kant aangereden. Volgens haar valt de mensen die het rotje af hebben gestoken niets kwalijk te nemen. "Het was niet hun intentie, het was kattenkwaad, het is verkeerd afgelopen.", aldus Bobo's baasje.

Wendy adopteerde Bobo vorig jaar vanuit Griekenland. Haar dochtertje is er kapot van dat het leven van Bobo zo aan zijn einde is gekomen.

Annemieke Calis geeft al jaren lezingen over dieren en de omgang met vuurwerk. De Uithoornse dierenarts heeft dan ook goede tips om jouw hond of kat ook een fijne oud en nieuw te laten vieren. "Medicatie kan meestal alleen kort worden toegediend aan huisdieren. Daarom is het lastig dat tegenwoordig al ver voor de jaarwisseling vuurwerk wordt afgestoken."

De belangrijkste tip is om na de jaarwisseling te gaan trainen met je hond of kat. "Trainen doen we vanaf begin van het jaar, dat gaat nu niet meer lukken. Het is wel mijn advies om daar gelijk na januari mee te beginnen."

Calming music

Om vanavond je huisdier te kalmeren raad de dierenarts aan om rustgevende muziek aan te zetten. Teckel Wiep is helemaal relaxed in de behandelkamer van dierenarts Annemieke, een paar minuten nadat ze de muziek aan heeft gezet. "Op Youtube zijn ontzettend veel muzieklijsten te vinden, gewoon zoeken op: calming music for dogs. Ga je zelf naar bed, laat het aanstaan en ja, je ziet het, Wiep wordt er helemaal rustig van."

Grote kans dat deze tips ook voor Wendy en haar dochtertje van pas komen: Zij willen na het verlies van Bobo een nieuw hondje in huis nemen. "Bobo was zo'n vrolijk en liefdevol avontuur. Daar willen we iets mee doen. We gaan daar zeker voor."