Dit is er met oud en nieuw nog wel te doen in 't Gooi

HILVERSUM - Vanavond geen vuurwerk, feestjes, buurtborrels of een groep vrienden uitnodigen. Toch is er online het een en ander te beleven. De jongerenwerkers in Hilversum organiseren een oudejaarsparty via sociale media.

Adobe Stock

"We gaan challenges doen en spelletjes waarmee je prijzen kunt winnen", vertelt Hassan Houmhamed, jongerenwerker bij Versa Welzijn in Hilversum. "Zo gaan we 2020 nog even mooi afsluiten met iedereen." Eigenlijk hadden ze een zaalvoetbaltoernooi gepland, maar dat kon niet doorgaan door de aangescherpte coronamaatregelen. Door toch iets online te organiseren, hopen ze in contact te blijven met de jeugd. Via verschillende sociale media kan de livestream gevolgd worden. Hierdoor hebben de jongeren wat te doen en hopen de jongerenwerkers dat er geen rottigheid wordt uitgehaald. "Er gaan ook jongerenwerkers de straat op om jongeren die op straat zijn te vragen mee te doen, zo hopen we iedereen te bereiken", legt Houmhamed uit. Tekst loopt door onder de video.

Mocht je zin hebben in muziek, dan kun je de stream van het grote landelijke festival GOODBYE 2020 aanzetten. Dat heeft een Goois tintje, want er is een speciale Gooi en Vecht stream. Daarin laten de dj's van verschillende Hilversumse horeca-ondernemers hun favoriete muziek horen. De Dokter, MOUT, Club REX, G-spot en Shots zorgen met elkaar voor een muziekstream van acht uur.