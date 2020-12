Kinderspeelpark TunFun failliet door coronacrisis

"De coronamaatregelen van de overheid hebben TunFun de das om gedaan. Door deze maatregelen was TunFun al sinds maart gesloten. Daardoor waren er vanzelfsprekend geen inkomsten meer uit de onderneming, terwijl de kosten al deze maanden doorliepen", schrijft het bedrijf in een persbericht. Steunmaatregelen van de overheid bleken onvoldoende.

Vanwege de huidige lockdown is er ook geen perspectief meer, zo stelt TunFun. "Daarom hebben we de handdoek definitief in de ring moeten gooien en een faillissement moeten aanvragen."

Brandveiligheidseisen

Volgens het bedrijf was de gemeente ook weinig coöperatief om de speeltuin voor de stad te behouden. "In 2018 en 2019 werd door TunFun nog zo'n 700.000 euro geïnvesteerd in de brandveiligheid, in navolging van de zeer strenge brandveiligheidseisen die door diezelfde gemeente aan het ondergrondse speelpark werden gesteld."

Daarmee doelt het bedrijf op het feit dat in april 2018 de locatie op het Mr. Visserplein werd gesloten door het stadsdeel. Uit een risicoanalyse opgesteld door de brandweer bleek dat TunFun niet brandveilig was. Zo was er onvoldoende onderhoud gepleegd aan de elektrische installaties. Ook was er brandbaar materiaal aanwezig.