"Geen verbinding met knalvuurwerk, maar met het eeuwenoude geluid van de kerkklok"

ALKMAAR - Om de oorverdovende stilte tijdens de jaarwisseling te doorbreken, slaan om middernacht de kerklokken op verschillende plaatsen in gemeenten. Zo ook in Alkmaar, waar Julius Meijer (18) de eer krijgt om de kerkklok van de Waagtoren te luiden. "Normaliter brengt vuurwerk mensen bij elkaar. Met het luiden van de eeuwenoude kerkklok hoop ik wat saamhorigheid en hoop te creeren."

Tijdens de jaarwisseling zullen de kerkklokken slaan in verschillende gemeenten om het nieuwe jaar in te luiden. De klokken van de Grote Kerk en van de Waagtoren zijn dan zo'n tien tot vijftien minuten lang te horen.

Voor beiaardier Julius is het een droom die uitkomt. "We kunnen niet meer teruggrijpen naar de geschiedenis, maar als je dan in zo'n kerktoren staat, stap je even terug in de tijd. Je staat letterlijk in de geschiedenis. Kerken ademen historie, ze leven echt. Supergaaf."

Vrolijke noot

In de Grote Kerk brengt stadsbeiaardier Christiaan Winter vannacht een vrolijke noot om mensen hun 'coronazorgen' even te laten vergeten. "We gaan er een half uur van te voren heen om de luiken uit de toren te halen, voor een beter geluid", vertelt Julius.

Met zijn liefde voor de Alkmaarse historie, vertelt hij honderduit over de geschiedenis van de Waag. "Vroeger waren er natuurlijk geen telefoons en moesten mensen op andere manieren met elkaar zien te communiceren. Dankzij de poortklok, die stamt uit 1616, wisten mensen precies wanneer de stadspoorten moesten sluiten. Vandaar de naam poortklok."

404 jaar

De eeuwenoude klok werd enige jaren geleden opgeknapt. "Sinds 2016 werkt 'ie weer en dat 404 jaar oude geluid hoor je nu."

Wat de beiaardier betreft is dit het begin van een nieuwe traditie en slaat hij de kerkklokken voortaan tijdens elke jaarwisseling. "Hoe fantastisch zou het zijn om dit elk jaar te mogen doen? Oud en Nieuw zal nooit meer hetzelfde zijn. Het luiden van de klokken is een mooie manier om het vuurwerk te vervangen."