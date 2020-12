Jongerenwerkers de straat op tegen vuurwerkoverlast: "Bewustzijn creeëren"

HOORN - Jongerenwerkers Jamal Saccal en Nordin Uad hebben er haarfijne voelsprieten voor: de hotspots waar jongeren rondhangen en vuurwerk afsteken. Iedere avond rijden ze door Hoorn om het gesprek met jongeren aan te gaan en hen bewust te maken van de gevaren en gevolgen van vuurwerk afsteken, wat dit jaar verboden is. "We moeten de rook voor zijn, dus daarom gaan we de straat op."

Vanaf het wijkcentrum in de Grote Waal vertrekken Jamal en Nordin richting de Kersenboogerd. Op het Betje Wolfplein is het rustig en is een handjevol jongeren te vinden. "Dit zijn bekenden", is Nordin's constatering. Hij loopt op de jongens af, terwijl Jamal aan hen vraagt of ze gezien of gehoord hebben waar de knallen van het vuurwerk vandaan komen.

In andere steden liep het eerder volledig uit de hand en ontstonden er vuurwerkrellen. "We hadden er eerst een hard hoofd in, maar ons werk heeft zeker zijn vruchten afgeworpen", legt Teamcoach Jerrol Lashley uit van Stichting Netwerk Hoorn. Al in de weken voor de lockdown gingen jongerenwerkers de scholen langs om voorlichting te geven. Tijdens de kerstvakantie zijn ze iedere avond de straat op om met jongeren te spreken.

"We hebben een overzicht van een aantal plekken waar al aangegeven is dat er overlast is en krijgen melding van inwoners of van handhaving. Jongeren zijn natuurlijk erg bewegelijk. Als ze vuurwerk afsteken gaan we weer op pad. We gaan af op de signalen op de avond die we waarnemen", vertelt jongerenwerker Nordin Uad. Dat hij geboren en getogen is in Hoorn, is in zijn voordeel. "Heel veel jongeren ken ik persoonlijk of de ouders, broers. Het is wat dat betreft een kleine stad en het doet mij goed om jongeren te kunnen behoeden voor fouten die later tegen hun kunnen werken."

Boete of taakstraf

Al weken voor de lockdown gaven de jongerenwerkers voorlichting op scholen om jongeren te behoeden voor de risico's. Want gepakt worden, is niet mis. Jamal: "Wij zijn er niet om straffen uit te delen. Maar als je wel gepakt wordt kost het je 100 euro of kun je een taakstraf krijgen."

Bij de brandweerkazerne aan de Nieuwe Wal kon de afgelopen dagen vuurwerk - zonder consequenties - worden ingeleverd. In twee dagen tijd werd er al 65 kilo vuurwerk gebracht, waarvan een derde naar schatting illegaal.