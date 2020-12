Oud-IJmuidenaar ontsnapte aan Australische vuurstorm: "Het regende zwarte bladeren"

AUSTRALIË / VINCENTIA - Het is exact een jaar geleden dat Hans Kieft (63), een geëmigreerde oud-IJmuidenaar, de dood in de ogen keek. Hans en zijn Australische vrouw Delwyn vreesden te worden opgeslokt door een van de enorme bosbranden die het land teisterden. "Het was angstaanjagend. Vluchten kon niet meer, het regende al zwarte bladeren."

Een inferno ontvouwt zich in het gebied rond hun woonplaats Vincentia, zo'n 200 kilometer ten zuiden van Sydney in New South Wales. Angst grijpt ze naar de keel als ze via een draagbare radio horen dat de vuurzee hun dorpje nadert. "Het was 16.00 uur in de middag, de lucht werd zwart en er was volledige duisternis. We liepen het gevaar overreden te worden door de brand. En dat was zeer reëel, want de brand strekte zich uit over een lengte van 300 kilometer. Tijd om te vertrekken was er niet meer, want het vuur verspreidde zich razendsnel", aldus Kieft.

De verwoestende branden domineren eind 2019 en begin 2020 het nieuws, ook in Nederland. De zogeheten 'zwarte zomer' legde bijna 24 miljoen hectare aan landoppervlak in het zuiden en het oosten van Australië in de as. 33 mensen overleven de bosbranden niet. Ook zouden er, volgens een rapport van het Wereld Natuurfonds (WWF) , alleen al zo'n 60.000 koala's zijn gestorven gedurende de bosbranden.

"We bleven maar rond ons huis lopen. De wind nam toe, stukjes van de bomen braken af ​​en sloegen op de grond. Uren en uren liepen we over het terrein. We waren uitgeput, konden niet meer. De volgende ochtend hadden we het geluk dat ons dorp was gered. We huilden en voelden ons schuldig, we waren de gelukkige mensen."

Hans Kieft is een geboren IJmuidenaar. Als zoon van een papiermaker groeit hij ook op in de vissersplaats. Ze wonen op de Geleenstraat, op steenworp afstand van winkelstraat de Lange Nieuwstraat. Als hij 23 jaar is vertrekt hij met zijn toenmalige vrouw Mieke vanuit Zaandam naar Australië. Na hun scheiding hertrouwt hij met de Australische Delwyn. Met Delwyn is hij inmiddels 26 jaar getrouwd.

