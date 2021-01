Fusie betaalt zich na twee jaar uit: "Maar de ons-kent-ons cultuur blijft"

HAARLEMMERLIEDE/SPAARNDAM - Het is twee jaar geleden dat de kleine gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude fuseerde met de veel grotere buurman Haarlemmermeer. Hoewel de fusie vooral ambtelijk voordeel oplevert, worden de positieve gevolgen inmiddels ook op straat gemerkt. Zo is er meer geld voor groot onderhoud en zijn er in Haarlemmerliede - in tegenstelling tot voor de fusie - handhavers aanwezig om de openbare orde te bewaken.

De fusie twee jaar geleden had nogal wat voeten in de aarde. De dorpen Haarlemmerliede, Spaarnwoude, Halfweg en Spaarndam hadden ook samen kunnen gaan met Haarlem. Dat zagen vooral de inwoners van Spaarndam-West wel zitten. Dat deel van het dorp valt al jaren onder de gemeente Haarlem, en als twee jaar geleden gekozen was voor Haarlem zou het dorp dus weer binnen één gemeente vallen. Toch koos de kleine gemeente met zo'n 5.500 inwoners er voor om te fuseren met het rijkere Haarlemmermeer. En ook voor de bewoners betaalt dat besluit zich na twee jaar uit. Spaarndammerdijk op de schop Zo is de Spaarndammerdijk, een belangrijke verbindingsweg tussen Spaarndam en Halfweg, al jaren aan een opknapbeurt toe. Dat gebeurde lange tijd niet, vooral omdat het de kleine gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude aan financiële middelen ontbrak om de dijk in één keer op de schop te nemen.

"Op het moment dat zich een probleem voordeed, werd dat ook lokaal aangepakt. Daarbij werd het probleem tijdelijk opgelost waardoor de oorzaak van het probleem steeds terugkeerde", vertelt Jacques Hendriks van de dorpsraad in Spaarndam. "De gemeente heeft samen met inwoners plannen gemaakt voor de nieuwe inrichting van de dijk. De uitkomsten zijn twee varianten die aan de gemeenteraad worden voorgelegd. Het renoveren van de Spaarndammerdijk zal ongeveer vijf miljoen euro gaan kosten", schrijft de gemeente Haarlemmermeer op haar website. Jacques vertelt blij te zijn met de renovatie van de dijk: "Het is een belangrijke verkeersader van het dorp." Maar de gemeente Haarlemmermeer heeft de weg verboden voor doorgaand verkeer en mag alleen gebruikt worden voor bestemmingsverkeer. Handhaving Ook in Haarlemmerliede zijn de financiële gevolgen van de fusie zichtbaar. Naast het feit dat de wegen regelmatig worden schoon- en vrijgemaakt van alle bladeren, rijden er sinds twee jaaar ook handhavers door het dorp. "Dat merk je vooral bij onze basisschool, parkeren bij de school is vanwege de smalle stoep erg lastig en dat zorgt vaak voor frustraties. En met de handhavers merk je nu dat mensen worden aangesproken op hun gedrag", vertelt Theo Vink van de dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Toch zijn er ook minder positieve geluiden over de aanwezige toezichthouders in het dorp. "Vroeger kon je gerust zonder helm op je scooter door het dorp rijden. Maar laatst kreeg iemand daar een boete voor. Dat is iets wat we hier eigenlijk nooit meemaakten", aldus Theo.