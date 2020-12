'Honderd feestgangers beboet na illegaal feest Hoofddorp'

HOOFDDORP - De politie heeft vannacht een illegaal feest in een leegstaand fabrieksgebouw aan het Regulusplein in Hoofddorp opgerold. Volgens getuigen zijn alle feestgangers, zo'n honderd, beboet voor het overtreden van de coronaregels en het binnendringen van een gebouw.

Volgens diezelfde getuigen gaat het om hetzelfde feest dat gisteravond al werd aangekondigd via sociale media. Oorspronkelijk zou het in Amsterdam plaatsvinden, maar de groep is blijkbaar uitgeweken naar Hoofddorp.

Beboet

De politie zou alle bezoekers van het feest een boete gegeven hebben, door ze een voor een naar buiten te laten komen. Het feest zou pas een uurtje gaande zijn toen de politie er lucht van kreeg. Rond 1.30 uur werden alle feestgangers gesommeerd naar buiten te komen.

Een deel van de feesten wordt georganiseerd door de mensen achter het Instagramaccount locatie12.events. Zij delen op het laatste moment de coördinaten van het feest op de pagina, dat door ruim 10.000 mensen wordt gevolgd. De politie zei in november al het account in het vizier te hebben.