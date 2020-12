Clubs hoeven niet te vrezen voor degradatie uit Korfbal League

AMSTERDAM - Groen Geel, Blauw-Wit en KZ spelen ook volgend seizoen in de Korfbal League. Het Korfbalverbond heeft besloten dat er dit seizoen niemand uit de League degradeert.

De komende twee weekends spelen de clubs nog oefenduels, waarna de competitie in het weekend van 16 januari met strenge coronamaatregelen mag beginnen. Zo ondergaan de spelers op de wedstrijddag een sneltest om de kans op besmettingen uit te sluiten. In de zaal mogen verder alleen mensen aanwezig zijn die daar strikt noodzakelijk zijn. Zij dienen zich aan de reguliere regels van het RIVM (inclusief dragen van een mondkapje) te houden.

Het KNKV besloot al eerder de Korfbal League op te splitsen in twee poules van zes teams. Groen Geel, Blauw-Wit en KZ zitten allemaal in dezelfde groep. Bedoeling is dat de clubs elkaar twee keer treffen.

Blauw-Wit opent de competitie in Papendrecht tegen PKC. Koog Zaandijk gaat op bezoek bij nieuwkomer Oost-Arnhem en Groen Geel neemt het in Gorredijk op tegen LDODK.