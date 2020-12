Door corona geen daklozen-nieuwjaarsdiner, maar wel oliebollen

AMSTERDAM - Paul Willemse organiseert al twintig jaar de Nieuwjaarsdiners voor de dak- en thuislozen in Amsterdam, waarvan de laaste 13 jaar in Restaurant-Café In de Waag. Vanwege corona kan het evenement dit jaar niet doorgaan. Om de daklozen toch een fijn nieuwjaar te wensen, deelt hij samen met Priscilla den Ouden van In de Waag ruim honderd oliebollen uit.

Het initiatief van de oliebollenactie kwam van Priscilla den Ouden, mede-eigenaar van het Restaurant-Café In de Waag. Nu het traditionele nieuwjaarsdiner niet kan doorgaan, wil ze graag iets doen voor de daklozen. "Juist nu het centrum leeg is vanwege de lockdown valt op hoeveel dak- en thuislozen er op straat leven. Voor onze samenleving vinden wij dat we daar wat terug voor moeten doen", vertelt ze.

Met enige trots laat Priscilla op haar telefoon beelden zien van het laatste nieuwjaarsdiner in de Waag. "Het is voor ons een feest om dit in de Waag te mogen organiseren; 120 dak- en thuislozen, die komen feesten, eten en lekker in de watten gelegd worden", vertelt ze terwijl ze een foto met burgemeester Halsema laat zien.

Paul Willemse (71) weet precies waar hij de oliebollen het beste kan uitdelen. Hij stelt voor om eerst naar de dagopvang De Kloof te gaan. Als ze daar aankomen worden ze hartelijk ontvangen en geven ze een groot deel van oliebollen af. "Het is heel belangrijk om te laten zien dat we aan ze denken, om even een hart onder de riem te steken", vindt hij. "Iedereen kan dakloos worden. Wij hebben het goed en ik vind dat de andere mensen op straat het ook goed moeten hebben. Dus laten we merken dat we ze niet vergeten zijn", vertelt Willemse als ze klaar zijn bij De Kloof.

De volgende bestemming wordt de Volksbond in de Haarlemmerstraat. "Daar zijn nu heel wat daklozen een kopje koffie aan het drinken, en daar lusten ze vast wel een lekker oliebolletje bij", weet hij.