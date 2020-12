Gooise jeugd gaat hard op game-toernooi: "Burgemeesters redden de vakantie"

De prijzenpot heeft flink gewerkt, want zestig spelers uit de hele regio hebben zich ingeschreven voor het online toernooi. "Je kan gewoon lekker vanuit huis meedoen", vertelt Mick Bakker uit Huizen. "Deze vakantie is wel saaier dan normaal door de lockdown. Zo'n toernooi maakt het wel veel leuker, want je hebt iets om voor te strijden."

Daarmee is een van de doelen van de burgemeesters op voorhand al bereikt. "We wilden meerdere leuke dingen voor jongeren organiseren tussen kerst en oud en nieuw", vertelt burgemeester van Hilversum Pieter Broertjes. "Dat was al voor de lockdown bedacht, dus we hadden ook allemaal buitenactiviteiten die helaas niet konden doorgaan."

Zorgen om jeugd

De plannen komen bij de burgemeester gedeeltelijk voort uit bezorgdheid over de jeugd tijdens deze tweede lockdown. "Ze hebben het zwaar, de normale gang van het leven gaat ze voorbij", vervolgt Broertjes. "Dat is echt wel een probleem, daar moeten we nog een betere oplossing voor vinden."

Bekijk hieronder een reportage over het FIFA-toernooi. Tekst loopt door onder video.