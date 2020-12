WESTZAAN - Elke oudejaarsnacht is spannend voor molenaars; één verdwaalde vuurpijl kan al heel snel slecht nieuws betekenen. Daar kunnen ze in Bovenkarspel bij de Ceres-molen sinds vorig jaar over meepraten. In de Zaanstreek hebben verschillende molenaars afspraken gemaakt met buren die een oogje in het zeil houden, zegt André Drost, de voorzitter van De Zaansche Molen.

NH Nieuws

Eén van die molenaars is Gerrit Volkers (zie foto) van Het Prinsenhof in Westzaan. "Er zijn natuurlijk zat die met vuurpijlen schieten", zegt hij. "Dat is voor een molen die met riet bedekt is, fataal. Dat gaat zo hard, dan is er geen houden meer aan." "Ik beleef de oudejaarsnacht altijd met spanning", vult Drost aan. "Dan houd ik contact met de molenaars en zit ik naar het nieuws te kijken." In het geval van Het Prinsenhof zijn er afspraken met de buren die een oogje in het zeil houden. Bij molen Het Pink is een soortgelijke afspraak, aldus Drost. Volkers heeft al een keer brand meegemaakt. De hut bij de molen brandde af. De gunstige windrichting zorgde ervoor dat Het Prinsenhof toen aan een ramp ontsnapte. Tekst loopt door onder de reportage

Vuurwerkverbod of niet, molenaars vrezen oudejaarsnacht - NH Nieuws

Ook in West-Friesland is men waakzaam, zegt Theo Vlaar van Stichting De Westfriese Molens. Bij de jaarwisseling van vorig jaar brandde de Ceres-molen in Bovenkarspel af door een vuurpijl. "Er is dit jaar weliswaar een verbod op (het meeste, red.) vuurwerk, maar dat wil niet zeggen dat er niks wordt afgestoken", aldus Vlaar. "Die angst zal blijven dit jaar. In de Ceres-molen die nu gerestaureerd wordt, wordt een voorziening gebouwd om het riet nat te houden met een sproeier op de kap." Verzekeren De molens zijn vaak niet volledig te verzekeren. De gedachte is dat als er schade is aan een molen dat deels vergoed wordt door de verzekering en deels door middel van crowdfunding. "Anders is het gewoon niet te doen", zegt Drost. Hij is blij met het vuurwerkverbod voor deze jaargang, maar voor volgende jaren pleit hij - niet voor het eerst - voor een plaatselijk verbod van vuurwerk in de buurt van de molens. "Maak een vuurwerkvrije cirkel of zoiets rond de molens. Vaak moeten er eerst ongelukken gebeuren voordat iedereen wakker is."