Psycholoog Saisha richt Bel-me-wel-register op tijdens de crisis: "Word ik nou gek?"

"Een vraag die veel gesteld werd, was: word ik nou gek, of is dit gewoon een normale, menselijke reactie? En wat moet ik dan vervolgens doen?" Saisha en haar mede-psychologen gaven tips en verwezen mensen door naar de reguliere ggz, als dat nodig was. Een paar mensen sprak ze meerdere malen. "Dat is bijzonder, om mensen die het echt nodig hebben, door zo'n tijd heen te slepen. En dat aan het einde van een gesprek iemand zegt: 'Hé, ik had het, denk ik, echt nodig. Ik zat er zo doorheen en nu kan ik het weer aan.' Dat is precies waarvoor we het deden. Daar ben ik heel dankbaar voor."

Drukte aan de telefoon

De aanmeldingen stroomden snel binnen, maar met twaalf psychologen was het te doen. Samen verdeelden ze alles. "Ik ben blij met het team van mensen om me heen. Anders had ik het niet aangekund. Ik vond het fantastisch om te doen. Het is nu rustig maar het is een aantal maanden echt druk geweest", zegt Saisha over het afgelopen voorjaar. Het gaf haar energie, want elk gesprek was een kans om mensen verder te helpen en problemen te bespreken.

Haar laptop was haar hoofdkwartier, daar kwamen alle aanvragen binnen. Al waren veel mensen in het begin wel sceptisch, merkte Saisha. "Maar daar kwamen ze later vaak op terug. We ruimden voor iedereen een half uur gesprekstijd in en dat was vaak voldoende om echt te kunnen helpen." Tijdens zo'n gesprek probeerden Saisha en andere vrijwilligers mee te denken met de hulpvrager. Het was duidelijk niet bedoeld als echte therapie, maar ze zochten dan samen naar antwoorden en oplossingen.