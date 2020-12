Regio Alkmaar: 'Huisvesting statushouders ten koste van andere woningzoekenden'

CASTRICUM - De regio Alkmaar kan de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsvergunning niet langer aan. Dat schrijven verschillende gemeenten in een brief naar staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. Dat in 2021 aan twee keer zoveel statushouders een woning moet worden toegewezen, schiet bij gemeenten in het verkeerde keelgat.

Volgens de colleges hebben gemeenten 'hun handen vol' aan de huisvesting van doelgroepen als spoedzoekers, dak- en thuislozen en buitenlandse werknemers. Daar bovenop is er een tekort aan sociale huurwoningen. Zo is er in de gemeente Castricum volgens corporatie Kennemer Wonen in de laatste twee jaar geen enkele socialehuurwoning bijgekomen.

De zeven gemeenten in de regio Alkmaar verwachten dat 'onder de huidige omstandigheden de taakstelling onredelijk is en onmogelijk te realiseren zonder dat het extreem ten koste gaat van andere woningzoekenden', aldus de zeven colleges in de brief aan de staatssecretaris.

De verdubbeling ten opzichte van 2020 is een hard gelag voor veel gemeenten, gezien dit jaar al niet aan die doelstelling kon worden voldaan. Castricum is eerder dit jaar al door de provincie op de vingers getikt, vanwege de ver opgelopen achterstand bij de huisvesting van mensen met een verblijfsvergunning.

Ondertekenaars van de brief zijn de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard, Langedijk en de BUCH-gemeenten, meldt Noordhollands Dagblad . Zij kregen de taak om in de eerste helft van 2021 gezamenlijk 232 statushouders van woonruimte te voorzien. Niet meegeteld is de achterstand van de nog 81 te huisvesten vluchtelingen, waardoor er nog 313 mensen met een verblijfsvergunning noodgedwongen in asielzoekerscentra leven.

"Laten we de handen ineen slaan met Den Haag en Haarlem, om te kijken hoe we financieel en procedureel kunnen versnellen"

NH Nieuws kreeg eerder dit jaar een rondleiding van wethouder Slettenhaar in een van de omstreden containerwoningen in Castricum:

De regio wil daarbij dat het Rijk toestaat om te bouwen in gebieden die de provincie heeft aangemerkt als Bijzonder Provinciaal Landschap, zoals de Zanderij in Castricum. Daarvoor moet 'de handhavende taak van de provincie' worden opgeschort.

De Alkmaarse wethouder Paul Verbruggen (PvdA) is in een interview met het NHD milder over de provincie. "Wat we met de brief hebben beoogd is dat we het probleem als regio niet alleen kunnen oplossen. Laten we de handen ineen slaan met Den Haag en Haarlem, om te kijken hoe we financieel en procedureel kunnen versnellen."

Volgens Verbruggen zorgt ook de coronacrisis voor de nodige vertraging. "Vluchtelingenwerk begeleidt statushouders en kan veel taken nu niet uitvoeren. Praktijkvoorbeeld: als een gezin een huis komt bewonen, gaan we naar de kringloop voor spulletjes. Maar die zijn dicht. Dat lossen we natuurlijk op, maar het zijn zaken die bij elkaar opgeteld zorgen voor vertraging."

Achterstand

Alkmaar moet in de eerste helft van 2021 woonruimte regelen voor 84 vluchtelingen en een achterstand van 29 statushouders wegwerken. Bergen moet nog 23 mensen huisvesten en heeft een achterstand van vijf nog te huisvesten vluchtelingen. Castricum 28 (met een achterstand van 19), Heerhugowaard 45 (plus een achterstand van 15), Heiloo 19 (en een achterstand van 6), Langedijk moet nog 22 mensen met een verblijfsvergunning huisvesten, en heeft geen achterstand opgelopen.