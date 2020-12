Voorarrest overvallers supermarkt met twee maanden verlengd

ALKMAAR - Het voorarrest van de twee Alkmaarse tieners, die worden verdacht van de gewapende overval op de Jumbo in Winkelwaard, is met twee maanden verlengd. Dat meldt het Noordhollands Dagblad . Een van de twee is ook medeverdachte van een ramkraak bij een Jumbo in Haarlem. De 17- en 18-jarige jongens zitten sinds 8 december vast.

De ramkraak in Haarlem vond plaats op 4 april van dit jaar, bij de supermarkt aan de Engelenburg. Met hoge snelheid reden de daders van de overval door het rolluik van het winkelcentrum en daarna door de glazen winkelpui.

Hierdoor konden de overvallers het pand betreden. Het incident gebeurde 's ochtends terwijl het personeel bezig was met geld voor de pinautomaat en de kassa's.

Harde klap

"We waren aan het werk en toen hoorden we een harde klap", vertelde personeel destijds aan onze verslaggever. Ze werd net niet geraakt door de auto. "We zijn meteen op een veilige plek gaan zitten en het maar laten gebeuren." Het duo ging er uiteindelijk op een scooter met de buit vandoor.

Een paar weken later, op 20 mei, werd een overval gepleegd op de Jumbo-vestiging aan de Winkelwaard in Alkmaar. De 19-jarige Channah uit Heerhugowaard was juist op dat moment met haar collega de pinautomaat aan het legen.

Onder schot

De medewerkers werden bedreigd met een vuurwapen en de collega kreeg een klap in zijn gezicht. Dit alles is te zien op beelden die een andere medewerker maakte met zijn telefoon. De overvallers wisten op een scooter met twee geldcassettes te ontkomen.

NH Nieuws sprak een half jaar na de overval met Channah, die tijdens de overval onder schot werd gehouden: