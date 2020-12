Buren hopen op hulp voor verwarde man na fatale brand: "Zorg nu pas serieus genomen"

HOORN - Een dubbel gevoel bij de bewoners van het Keern in Hoorn, waar op kerstavond een vrouw om het leven kwam bij een woningbrand. De opgepakte mannelijke bewoner Niels de B. is al langere tijd verward en wordt door de buurt omschreven als een 'tikkende tijdbom'. Buren zijn aangedaan door de tragische afloop, al geeft het volgens hen 'eindelijk' een duidelijk signaal af over de ernst van de situatie van de man: hij heeft hulp nodig, en snel ook.

Toen de politie op 24 december 's ochtends voor de zoveelste keer met een flink team op de stoep stond, waren ze nog opgelucht, vertellen vier buurtbewoners in gesprek met NH Nieuws. "De druk was zo groot. Het zou een keer fout gaan, maar wanneer?", schetst een van hen de spanning aan het Keern. "We stonden doodsangsten uit. We hoopten dat hij die ochtend meegenomen zou worden en de hulp zou krijgen die nodig was. En voor ons een rustige kerst."

Hun hoop bleek ijdel: de politie nam de 48-jarige De B. niet mee, en vertelde hen dat hij medicatie had gekregen en rustig zou worden. De 'tikkende tijdbom' kwam vermoedelijk op kerstavond tot ontploffing, waarbij De B's vriendin om het leven kwam.

"Heel dubbel", noemt de buurvrouw het. "Als hij het heeft gedaan, valt het niet goed te praten, maar nu de boel is afgebrand wordt de zorg wel eindelijk serieus genomen. We hebben altijd een zwak voor hem gehad, Niels was Niels, maar hij was niet gevaarlijk, dachten wij. Hij mist vooral de zorg die hij hard nodig heeft."

Burenhulp

De uit Enkhuizen afkomstige De B. woont al 25 jaar aan het Keern en is daarom een bekende in de buurt. "Niels was altijd al 'effe anders', maar we hadden een goede relatie en hielpen elkaar als dat nodig was", aldus een buurtbewoner. Meerdere buren leenden hem wel eens een paar tientjes en kregen die altijd weer terug. "We hadden hem in ons hart gesloten en dachten eerder dat hij ons zou beschermen als er wat aan de hand zou zijn."

De B. is opgepakt op verdenking van brandstichting en zit momenteel vast in afwachting van het onderzoek. Hij is volgens de buurt ruim vijftien jaar onder behandeling van de GGZ geweest, maar de B. zou een half jaar geleden hebben aangegeven dat hij daar geen behoefte meer aan had. "Toen ook de GGZ instemde met het beëindigen van de zorg heeft ook zijn familie de handen van hem af getrokken: zij vonden dat niet verantwoord en verbraken het contact."

Sindsdien ging het volgens de buurt bergafwaarts met hem. "We hebben met de buren en hulpverlening om tafel gezeten: wat kunnen we doen? Blijven melden was het advies. En als er echt iets gebeurd bel je 112." Toen een buurman dreigbrieven in de brievenbus kreeg, heeft hij contact met de familie van De B. gezocht. Die vonden dat hij allang opgepakt had moeten worden, want hij was 'een tikkende tijdbom'." Die spanning werd al maanden in de buurt gevoeld.

'Politie in de straat werd bijna normaal'

"We raakten er bijna aan gewend dat de politie op de stoep stond", zegt een van de buurtbewoners. Hij zou de afgelopen maanden ten minste vier keer zijn opgepakt, zeggen ze. Op 4 oktober werd hij uit zijn woning gehaald door een arrestatieteam, omdat hij een gevaar vormde voor zichzelf en zijn omgeving, maar binnen een paar dagen was hij weer thuis.

Het Openbaar Ministerie laat weten dat de man destijds in oktober inderdaad is aangehouden, maar dat er destijds geen aangifte tegen hem is gedaan. "Kort na de aanhouding is de man weer overgedragen aan de zorg. Er heeft geen strafrechtelijk onderzoek plaatsgevonden en de meneer hoefde niet voor te komen."