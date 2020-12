Verkoop 'Haerlemsch' kookboek levert een ton op voor noodlijdende Haarlemse horeca

"Per deelnemende horecazaak kunnen we nu 1500 euro uitkeren", aldus Caminita. De teller staat nu op ruim 7.000 verkochte boeken en het lijkt erop dat het uiteindelijke doel, de verkoop van 10.000 stuks, wel gehaald gaat worden.

Caminita is ontzettend trots dat het zo goed loopt. "De opbrengst zal de ondernemers niet de hele crisis doorhelpen, maar het is in ieder geval een leuke opsteker." Binnen een paar uur na hun oproep hadden Max en Niels vijftig restaurants en bars verzameld die graag hun eigen specialiteiten wilden delen in het kookboek. "De totstandkoming van het boek maakt heel veel positieve energie los, het verbindt. We werken samen aan een ander doel in plaats van alleen maar met overleven bezig te zijn."

Ook landelijk succes?

Nu het boek in Haarlem zo'n succes is, willen de Haarlemmers hun idee ook graag uitrollen in andere steden in het land. "We willen dat in twintig steden doen en dan uiteindelijk een miljoen euro ophalen voor de Nederlandse horeca. Dat wordt ons nieuwe grote doel", aldus Caminita. Restaurants en bars die geïnteresseerd zijn, kunnen hier meer informatie vinden.