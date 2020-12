Veel minder bezoekers voor Haarlemse musea in 2020, geen snel herstel verwacht

HAARLEM - De deuren waren maandenlang noodgedwongen gesloten en als ze al open stonden, dan mochten er minder mensen naar binnen. Het was voor de Haarlemse musea een moeilijk jaar, op zijn zachtst gezegd. Voor zowel het Frans Hals Museum als het Teylers Museum, maar ook voor de kleinere 'broeders' in de stad, zoals het NZH Vervoer Museum en het Corrie ten Boomhuis.

Een woordvoerder van het Frans Hals Museum verwacht niet dat 2021 alles goed gaat maken. "Voor 2021 gaan we er nu van uit dat slechts 50 procent van het reguliere aantal bezoekers ons museum zal bezoeken. We kunnen een deel van de middelen uit de steunmaatregelen 2020 reserveren om het te verwachten tekort in 2021 op te vangen. Dit zal echter niet voldoende zijn. Wil het museum 2021 financieel zonder grote tekorten afsluiten, zal er opnieuw een steunpakket nodig zijn."

Henk Stevens van het NZH Vervoer Museum in de Haarlemse Waarderpolder heeft de cijfers ook flink zien dalen het afgelopen jaar. "Normaal komen er jaarlijks meer dan 6.000 bezoekers. Dat zijn er nu misschien 500 geweest. De meeste inkomsten komen uit de verhuur van onze bussen. Zijn dat er normaal honderd, dat was dit jaar slechts zeventien keer het geval." Daarmee loopt het museum, wat vooral op vrijwilligers draait, zo'n 30.000 euro mis.

Goede buffer

"We hebben gelukkig in 2019 een goede buffer kunnen opbouwen. We hebben geen loonkosten en ontvangen nog geld van fondsen en donaties. Voor de bussen betalen we geen wegenbelasting en we hebben ook bijna niets uitgegeven aan diesel. We hebben daarom een basis voor volgend jaar", aldus Stevens.

Wel ligt het grote onderhoud aan de bussen tijdelijk stil en is zijn ploeg vrijwilligers is, dankzij de coronacrisis, wat uitgebreid. "We hebben drie medewerkers van de KLM erbij. Twee stewards en iemand die de bagage afhandelde. Zij zitten anders ook maar thuis."

'Hoofd net boven water'

Frits Nieuwstraten van het Corrie ten Boomhuis in het centrum van de stad is, ondanks de financiële tegenvallers, vol goede moed. "Ik denk dat de lockdown nog wel langer gaat duren dan half januari, maar we gaan met opgeheven hoofd het nieuwe jaar in."

Hij zag de bezoekersaantallen van 30.000 in 2019 teruglopen naar 7.000 tijdens het afgelopen jaar. "We lopen een ton aan inkomsten mis. Het is natuurlijk een flinke aderlating. We verkopen nog wel boeken via de webshop en we hebben gelukkig geen loonkosten en ook geen kosten aan huur, want het is ons eigen pand. We kunnen het hoofd zo net boven water houden."

De renovatie van het pand kon Nieuwstraten in maart, tijdens de eerste sluiting al afronden. Dat deed hij helemaal zelf, geholpen door één timmerman. "Dat waren de kosten dus niet." Hij snapt dat het nog wel even kan duren voordat hij weer het 'normale' aantal bezoekers mag ontvangen. "Helemaal als je de cijfers in de ziekenhuizen nu ziet."

Op 1 juni 2020 mochten de deuren van de Haarlemse musea na twee maanden sluiting weer open, later moest toch het slot er weer op.