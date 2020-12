Sieraden van verdwenen Sumanta gevonden in huis in Hoorn waar zij verbleef

HOORN - De politie heeft in het huis in Hoorn waar de 23-jarige Sumanta Bansi in 2018 woonde sieraden gevonden van de studente. Dat schrijft de Telegraaf. De vrouw verdween dat jaar uit het huis waar zij verbleef. Inmiddels zijn twee mannelijke bewoners van het huis, vader en zoon, opgepakt in de zaak.

Onderzoek in een huis in Hoorn in verband met de verdwijning van Sumanta Bansi - NH Nieuws

Volgens de krant zouden bij een doorzoeking van het huis kettingen en een horloge zijn gevonden. Haar moeder noemt de vondsten tegenover de Telegraaf opmerkelijk: "Toen mijn dochter in februari 2018 verdween, beweerden vader en zoon dat Sumanta op vakantie naar Dubai was gegaan. Dat was volstrekte nonsens, want ik sprak haar elke dag en ze heeft er nooit iets over gezegd." Ze vervolgt: "Als Sumanta daadwerkelijk vrijwillig was vertrokken, dan had ze zeker haar sieraden meegenomen. En waarom hebben ze mij de spullen niet eerder gegeven?"

De 23-jarige Sumanta Bansi wordt vermist sinds februari 2018. Ze is voor het laatst gezien bij het gezin waar ze verbleef in Hoorn. Sumanta was op het moment van haar verdwijning zwanger. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. In de afgelopen twee jaar is veelvuldig gezocht naar de vrouw, onder andere in het Robbenoordbos. Haar lichaam is nog niet gevonden. De zoektocht lag de afgelopen maanden stil.