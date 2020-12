62 kilo zwaar vuurwerk ingeleverd in 't Gooi

Er geldt komende jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod om de zorg en andere hulpdiensten te ontlasten. Naast het verbod op het afsteken van vuurwerk, is ook het vervoeren van vuurwerk strafbaar. Ondanks het verbod hebben sommige mensen toch, al dan niet illegaal, vuurwerk thuis. Het bezit van illegaal vuurwerk is sowieso strafbaar. Geen boete

Op de eerste dag werd er in Huizen door vier mensen gehoor gegeven aan de oproep om vuurwerk in te leveren. Dat leverde een schamele 6 kilo vuurwerk op. Gisteren konden mensen in Bussum en Hilversum hun vuurwerk kwijt zonder dat ze er een boete voor krijgen.





Daar werd flink gebruik van gemaakt. Voorzitter van de veiligheidsregio Pieter Broertjes is tevreden met het resultaat. "Het is goed om te zien dat mensen aan de oproep gehoor hebben gegeven."





Een gespecialiseerd bedrijf heeft het vuurwerk in beslag genomen en vernietigt het uiteindelijk.