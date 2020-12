Oefennederlaag Den Helder tegen Groningen zegt Van Noord 'helemaal niks'

GRONINGEN - Na een periode van ruim twee maanden zonder wedstrijden mochten de basketballers van Den Helder Suns het dinsdagavond in een vriendschappelijk duel opnemen tegen Donar uit Groningen. Ondanks dat er ruim verloren werd bij de Groningers (94-64), is coach Peter van Noord content met het feit dat zijn ploeg weer eens 'voor het echie' mocht aantreden.

"Het was lekker", begint de coach. "De jongens hadden honger naar de bal, dus dat was goed. Qua fysiek en fitness was het prima, maar qua handelingssnelheid kwamen we er op sommige momenten niet goed uit. We hadden veel te veel balverlies. Groningen maakt daar natuurlijk gebruik van en dan spelen we uiteindelijk toch tegen een potentiële titelkandidaat. We zakten op sommige momenten een beetje door het ijs, maar dat hadden we wel ingecalculeerd. Hopelijk is het een goede les voor ons."

Quote "Als je acht dagen normaal heb kunnen trainen, dan zit er gewoon nog een dikke laag roest op" den helder suns-coach peter van Noord

Na een ruststand van 48-30 liep Donar in het vierde kwart uit naar een marge van dertig punten. Volgens Van Noord zegt dat in dit stadium van de voorbereiding 'helemaal niks'. "Ook voor hen (Groningen, red.) was het wennen om weer even in het ritme te komen, zo gaven zij aan. Dat is bij ons ook het geval. We hebben twee maanden lang op anderhalve meter ons ding kunnen doen en dan krijg je als donderslag bij heldere hemel te horen dat je erkend wordt als topsportcompetitie en weer wedstrijden van vijf tegen vijf mag spelen. Als je dan acht dagen normaal heb kunnen trainen, dan zit er gewoon nog een dikke laag roest op. Die laag moet er vanaf de komende week."

Naast het feit dat de Suns twee keer per week worden getest, waaronder een keer 24 uur voor de wedstrijd, zijn er nog meer protocollen waar de teams zich rondom de wedstrijd aan moeten houden. "Het mondkapje bijvoorbeeld, dat ten alle tijden verplicht is", legt Van Noord uit. "En je moet je handen desinfecteren als je vanuit de kleedkamer naar het veld loopt. Bij Groningen waren er daarnaast hooguit veertig man aanwezig in de hal. De protocollen waren hier strak en goed georganiseerd." Op zaterdag 16 januari begint Den Helder het seizoen met een thuiswedstrijd tegen Den Bosch. Daarvoor oefent de ploeg van Van Noord nog twee keer; zondag staat er een uitwedstrijd tegen Landstede Zwolle op het programma, waarna de week erna Rotterdam de tegenstander is.