Buurt in de bres voor echtpaar na verwoestende brand IJmuiden: "We zijn er voor ze"

IJMUIDEN - Een uitslaande brand legde vorige week een woning aan de Dennenstraat in IJmuiden volledig in de as. Het raakte de buurtbewoners recht in het hart en ze zijn direct een inzamelingsactie gestart om het echtpaar dat er woont te helpen. "IJmuidenaren hebben een grote smoel, maar een klein hartje."

Op dinsdag 22 december om 6:00 uur slaan de vlammen uit het voorraam naar buiten. Het echtpaar ontsnapt aan de brand , maar moest wel worden overgebracht naar het ziekenhuis. Inmiddels zijn ze daar ontslagen en verblijven ze bij familie, zo vertelt John Senior Sluyter, die zich voor het stel inzet. "Het gaat naar omstandigheden goed met ze. Mentaal hebben ze het natuurlijk nog wel heel zwaar. En dus willen we ze ook heel graag helpen. Dit is verschrikkelijke en wens je niemand toe."

Buurtbewoners Denise Philippo, Marcel Groot en John Senior Sluyter zochten elkaar vorige week al op. Ze besloten de krachten te bundelen om hun getroffen stadsgenoten te helpen met een doneeractie. Initiatiefneemster Denise laat zien dat de teller inmiddels op 4.300 euro staat. "Maar ja, wat is dat voor bedrag als je huis volledig is afgefikt?", vertelt ze voor de camera. "Daar kan nog veel meer bij, want de verzekering zal wel wat vergoeden, maar lang niet alles."

Denise vervolgt: "We doen deze actie om ze te laten weten dat ze er niet alleen voor staan. Dit is wat IJmuidenaren doen. We laten deze mensen niet in de kou staan."

