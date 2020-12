Serieuze tip binnengekomen over moordzaak Petertje Oort (10)

PURMEREND - Er is een serieuze tip binnengekomen rondom de moord op de 10-jarige Petertje Oort. Dat vertelt Peter R. de Vries in de uitzending van RTL Boulevard. De tip is binnengekomen na de recente media-aandacht van mediapartner RTV Purmerend .

Wat de tip precies inhoudt, kan nog niet gemeld worden. De moord vond in 1982 plaats aan de Purmerringvaart. RTV Purmerend blikt terug: "Een bestuurder van een motorjacht ontdekt het lichaam van een jong kind. Het is de 10-jarige Peter Oort. De Purmerendse jongen vertrok de dag ervoor, zondag 15 augustus 1982, van de verjaardag van zijn neefje in de Wheermolense Boeierstraat om thuis in de Overwheerse Kolfstraat televisie te gaan kijken. Hij kwam nooit aan. Hij is door verdrinking om het leven gekomen, maar was waarschijnlijk al bewusteloos voordat hij in het water kwam."

Geroddel

In het radio-interview dat RTV Purmerend met Peter R. de Vries had, wordt ook teruggeblikt op de 'hardnekkige roddels'. Zo wordt de broer van Petertje, Cor, beschuldigd. Iets wat 'voslagen kolder' is volgens de misdaadjournalist. In 2000 heeft Cor zichzelf van het leven beroofd.