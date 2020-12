Vergunning rond voor omstreden verbouwing Sint-Josephkerk tot appartementencomplex

De Dominicusparochie zal de kerk overdragen aan de nieuwe eigenaar, Vink Bouw, een projectontwikkelaar uit Nieuwkoop. Van de negen appartementen worden er zeven in de kerk gerealiseerd en twee in de pastorie, meldt erfgoedstichting Adapt.

Het rooms-katholieke parochiebestuur heeft de Alkmaarse Sint-Josephkerk losgelaten vanwege de ontkerkelijking: steeds minder parochianen maken gebruik van de kerk. Ook de onderhoudskosten moeten door een steeds kleinere gemeenschap worden opgehoest.

Verzet

De sluiting van de Sint-Josephkerk en de verbouwing tot appartementencomplex is omstreden. Boze parochianen kwamen in augustus 2017 nog in verzet tegen de sluiting.

Oud-wethouder Nico Alsemgeest riep in juni 2019 de politiek op om in debat te gaan. In oktober van dit jaar uitte een oud-architect van het bisdom Haarlem-Amsterdam in een interview met de Alkmaarsche Courant zijn verbazing over de kapitaalvernietiging vanwege een recent gesubsidieerde restauratie van de kerk.

Commercieel

NRC Handelsblad sprak begin deze maand nog met hoogleraar Theo Schuijt uit Alkmaar, die vindt dat de Josephkerk niet in de handen van een commerciële projectontwikkelaar had mogen komen. De prijzen van de appartementen variëren tussen de 700.000 euro tot 1,4 miljoen euro. Een half jaar na de start van de verkoop zijn drie van de negen appartementen verkocht.