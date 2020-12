Vaccinatielocatie in 't Gooi komt in Huizen: zorgmedewerkers als eerst aan de beurt

De GGD heeft voor deze locatie gekozen, omdat het een centraal gelegen plek in de regio is. Het gebied is "makkelijk bereikbaar vanaf de A1 en er kan op deze locatie zorgvuldig rekening gehouden worden met de benodigde veiligheidsmaatregelen."

Zorgmedewerkers zijn dus als eerste aan de beurt: de GGD verwacht dat deze groep binnen zes weken is gevaccineerd. Inwoners uit de regio zullen later worden gevaccineerd, maar de GGD kan nog niet melden wanneer dat is. "Wij volgen daarin de lijn van de Rijksoverheid." Voor bewoners van de Gooise gemeenten zal op het terrein van Visio een

apart vaccinatiepaviljoen gebouwd worden.

Meer locaties

Gisteren zette NH Nieuws alle tot nu toe bekende vaccinatielocaties in de provincie op een rijtje. In onder andere Amsterdam, Schiphol en Alkmaar zijn de voorbereidingen al begonnen.