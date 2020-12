Dijklander Ziekenhuis 'piept en kraakt', er wordt weer opgeschaald

WEST-FRIESLAND - Vorige week besloot het Dijklander Ziekenhuis alle planbare operaties uit te stellen en dat is maar goed ook, stelt woordvoerder Esther Muusse. Het ziekenhuispersoneel is hartstikke druk met de coronazorg. Zo snel als mogelijk wordt het aantal beschikbare bedden opgeschaald naar 42 en ook het aantal IC-bedden moet worden verhoogd.

Momenteel liggen momenteel 42 positief geteste patiënten waarvan er negen op de Intensive Care verblijven. Verwacht wordt dat dit de komende twee weken nog zal blijven stijgen.

Naast het feit dat Dijklander het aantal coronagevallen dat zorg nodig heeft, steeds maar ziet toenemen, is ook de ernst toegenomen. Dat vertelt Esther Muusse. "We zien naast de stijging ook dat de mensen die binnenkomen zieker zijn dan de patiënten die we een paar weken geleden zagen. Hierdoor blijven de bedden ook langer bezet en dat geeft extra druk op de zorg."

'Westfriese doordouwers'

En die druk wordt gevoeld. "Het begint ons nu echt heel zwaar te vallen", duidt Muusse de sfeer onder het ziekenhuispersoneel. "We zijn een ziekenhuis dat echt niet snel aan de bel trekt en altijd maar doorgaat, maar nu hebben we het echt behoorlijk zwaar."

Elk ziekenhuis wordt geacht plaats te bieden aan een bepaald aantal comapatiënten en de toestroom naar het Dijklander is momenteel hoger dan de capaciteit. "We moeten nu weer patiënten overplaatsen naar andere ziekenhuizen en het aantal bedden steeds naar boven bijstellen, omdat we aan het maximum zitten."

Alle zeilen bij

De druk is voelbaar onder de werknemers, ook diegenen die vrij waren worden opgeroepen. "We hebben onze hoofden van de afdelingen moeten vragen hun vakantie te onderbreken: zij bellen nu allemaal onder hun eigen personeel rond wie er beschikbaar is."

Waar in andere regio's het leger wordt ingezet ter ondersteuning van de ziekenhuiszorg, is dat in het Dijklander niet het geval. "Het is wel besproken, maar we proberen eerst met man en macht het op te vangen met ons eigen personeel. Wel werken een aantal gepensioneerden inmiddels weer bij ons, daar zijn we ze heel dankbaar voor."