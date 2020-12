De Ajax-vrouwen blikken terug op een veelbewogen jaar: "Nieuwe positie veroverd"

AMSTERDAM - Het was een bewogen jaar voor de Ajax-vrouwen. De competitie kon vanwege het coronavirus niet uitgespeeld worden. De ploeg werd uitgeschakeld in de Champions League, maar ging wel als eerste in de Eredivisie de winterstop in. Manager van het vrouwenteam Daphne Koster blikt terug.

"Met alles wat je nu doet, moet je rekening houden en nadenken. Hoe je een kleedkamergebied invult of hoe je samen eet. Bovendien moeten alle spelers getest worden", somt Koster de extra handelingen voor het team op.

Even was niet duidelijk of de vrouwen-eredivisie vanwege het coronavirus wel door kon gaan. Officieel vielen de vrouwen niet onder het betaald voetbal, maar onder de amateurs. Dat leidde tot een storm van kritiek.

"Achteraf vind ik het niet erg wat er is gebeurd. Er is een uitspraak gedaan dat wat voor de mannen geldt, ook voor ons geldt. We hebben nu een nieuwe positie veroverd."

2021

De ambities voor 2021 zijn hoog. "Met de spelers die we hebben kunnen we het gat met de Europese top dichten", vertelt Koster zelfverzekerd.