Aanvraag noodhulp defensie van Rode Kruis Ziekenhuis afgewezen

BEVERWIJK - De aanvraag van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk, voor hulp van defensie bij de coronazorg in het ziekenhuis, is door het ministerie afgewezen. Het ziekenhuis liet eerder vandaag weten noodhulp te hebben aangevraagd, maar specificeerde toen niet bij welke instantie dat was.

Veiligheidsregio Kennemerland meldt de afwijzing aan NH Nieuws. Het Rode Kruis Ziekenhuis (RKZ) noemde de situatie vandaag 'nijpend'. Niet per se omdat er niet genoeg ruimte is, zoals in de eerste golf veelvuldig een probleem was, maar omdat het steeds moeilijker werd om de planning voor zorgpersoneel rond te krijgen door ziekte en quarantaine-verplichtingen.

Defensie liet eerder vandaag in een persbericht weten dat militairen niet in alle gevallen iets kunnen betekenen, en dat ze 'niet zomaar een complete corona-afdeling uit de grond kunnen stampen'. In de regio's van Apeldoorn, Twente en Groningen wordt defensie wel ingezet.

Spaarne

Het is niet het enige ziekenhuis in de regio waar de coronadruk erg hoog ligt. Vanuit het Spaarne Gasthuis in Haarlem-Zuid werden in een week tijd al twee coronapatiënten overgevlogen naar een Duits ziekenhuis.