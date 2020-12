Noordwest Ziekenhuisgroep krijgt hulp van Defensie

"Dan moet je denken aan mensen die gaan helpen bij de logistieke planning in het ziekenhuis. We zijn nog in gesprek over meer bijstand", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

In eerste instantie was een aanvraag voor extra handen aan het bed afgewezen omdat de hulp al elders ingezet was.

Steeds meer ziekenhuizen doen een beroep op Defensie omdat ze de drukte door het coronavirus niet meer aankunnen. Volgens minister Ank Bijleveld kan defensie niet alle problemen oplossen. "Defensie kan niet zomaar een complete corona-afdeling uit de grond stampen. Daarvoor hebben we gewoon niet genoeg medisch geschoolde militairen, gespecialiseerd in infectieziekten", benadrukt ze.