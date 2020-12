Uithoorn zet zich schrap voor jaarwisseling na onrust van vorig jaar

UITHOORN - Er is goede hoop voor een rustiger verloop van de nieuwjaarsnacht in Uithoorn. Vorig jaar trokken jongeren een spoor van vernielingen door het dorp. Brandweerlieden werden belemmerd bij bluswerk en álle bushokjes op het busstation werden vernield. "Ik kijk net als heel veel bewoners terug naar de vorige jaarwisseling met een katerig gevoel", aldus burgemeester van het dorp Pieter Heiliegers.

Volgens burgemeester Heiliegers kan dat helpen bij de opsporing. "Het is in nauwe afstemming geweest met de politie en het Openbaar Ministerie. Als zij het gevoel hebben dat de beelden van verkeerde kwaliteit zijn om uiteindelijk te helpen bij de opsporing, dan hadden zij daar zelf geen akkoord voor gegeven."

Preventie

Gedurende het afgelopen jaar zijn jongerenwerkers ingezet om in gesprek te gaan met de jongeren. Vorige week maandag heeft burgemeester Heiliegers zelf met 'een grote groep jongeren' gesproken. "Ik heb ze bewust kunnen maken van het feit dat we een oud en nieuw zoals vorig jaar niet meer moeten willen. Ik kreeg het idee dat ze dat begrepen en ze gevraagd dit over te dragen aan hun vrienden", aldus de burgemeester.

Dat dit soort gesprekken helpen, vindt ook de Lokale partij GemeenteBelangen. Zij zouden wel graag meer samenwerking zien met buurgemeenten als het gaat om deze vorm van preventie. Dit omdat vorig jaar ook raddraaiers zijn aangehouden die niet uit Uithoorn komen. Raadslid Ferry Hoekstra: "Zij zijn niet in beeld bij de jeugd- en jongerenwerkers die hier werken."