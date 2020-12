"Geen Formule 1, maar wel mooie sportprestaties op Het Kopje van Bloemendaal"

HAARLEM - Het jaar beginnen met beelden van de nieuwjaarsduik in Zandvoort en eindigen met, tsja, wie weet wat er deze 31 december nog allemaal gaat gebeuren. Het was een roerig jaar voor een verslaggever in de regio Haarlem. Zoveel mogelijk mooie verhalen proberen te maken en dan ook nog eens de hele tijd op elkaars gezondheid proberen te letten.

Verslaggever Paul Tromp interviewt Peter Habraken en zijn vrouw - Henk van der Linden

Filmen, monteren, interviewen, we doen alles zelf. Zoveel mogelijk vanuit huis, niet meer op de redactie. Om het zo veilig mogelijk te houden, gebruiken we regelmatig een 'hengel' voor de microfoon en ben ik vaker gaan werken met een extra statief. Daar kan de geïnterviewde dan achter gaan staan en kunnen we op veilige afstand van elkaar blijven tijdens het gesprek. Geen corona, wel een zere rug van het vele sjouwen. Het is even niet anders.

Interview met burgemeester Jos Wienen van Haarlem - Jelle Dijkstra

We begonnen 2020 vol enthousiasme met het programma 'De Race naar Zandvoort'. In twaalf weken zouden we als regionale omroep gaan aftellen naar de Formule 1 in Zandvoort. Zouden, want na drie afleveringen was het helaas al bekeken. Gelukkig konden we Verstappen begin maart nog een rondje zien scheuren over het vernieuwde circuit, maar dat was het dan ook. De boel ging op slot, geen Formule 1 dit jaar. En zo zit mijn laptop nog vol met beelden van Formule 1-fans die zichzelf nooit terug hebben kunnen zien op tv. We bewaren ze maar tot september 2021, dan komt er vast een mooie herkansing. Formule 1-fan Gerard Mackaay was één van de deelnemers aan het programma 'De Race naar Zandvoort'

Formule 1-fan van de week: Alkmaarder Gerard Mackaay - NH Nieuws

Discussie over Noordvoort Sowieso leverde de komst van de Formule 1 wel interessante verhalen op. Want in korte tijd moest er zoveel gebeuren op organisatorisch vlak, dat moest wel gaan 'schuren'. Vooral in de Zandvoortse raad leverde dat nogal wat reuring op. Zoals die verhitte raadsvergadering, waarin de wethouder aan de partijen toestemming vroeg om twee Formule 1-teams over strand Noordvoort te mogen laten rijden. Als 'terugvaloptie', oftewel, als de teams op écht geen andere manier in Zandvoort zouden kunnen komen. Een jaar eerder was het stuk strand tussen Noordwijk en Zandvoort nog uitgeroepen als rustgebied voor broedende vogels en uitgeputte zeehonden. Commotie alom, natuurverenigingen en -liefhebbers waren in alle staten. Het bleek voor niets te zijn geweest. Een paar dagen later zagen de teams er toch maar vanaf. Waarom besloten ze dat niet even voor de vergadering, vraag je je dan af. Waarschijnlijk heeft de wethouder die dagen daarna zelf even de rust opgezocht bij de zeehonden op Noordvoort.

Meer dan corona Maar er was natuurlijk meer dan de Formule 1 en het nieuws rondom corona. Zo verwijderde imker Pim Lemmers bijvoorbeeld in Overveen zijn 250ste bijenkorf, werden er in een paar dagen tijd ineens allemaal bronzen beelden gestolen in Haarlem en omgeving en was het ongelooflijk druk op de warme dagen op het strand. Zeker memorabel was Haarlemmer Bruce, die zich tijdens het vissen rot schrok, omdat hij een enorme slang zag. Niemand geloofde hem, ik wel. Zeker toen een paar dagen later een stuk kadaver in een Haarlemse gracht dreef, wat verdacht veel leek op de omschrijving van Bruce. De experts wilden zich er helaas niet aan wagen, tot aan Freek Vonk toe. Het zal helaas altijd een mysterie blijven.

Zandvoorts grootste Ajax-fans Jan en Martijn blikten vooruit op het nieuwe voetbalseizoen. Voor die laatste twee moet 2020 ook zwaar zijn geweest. Ze wonen allebei in het Zandvoortse zorgcentrum Nieuw Unicum en hun gezondheid is kwetsbaar. De organisatie doet er daar alles aan om het virus buiten de deur te houden, nu zelfs geholpen door medewerkers uit de Haarlemse horeca. Gelukkig speelt Ajax 'gewoon' zijn wedstrijden en kunnen Jan en Martijn zich daarop verheugen. Vooral voor deze mensen hoop ik dat het gedoe rondom corona snel voorbij is.

Zandvoortse Ajacieden Jan en Martijn zijn klaar voor het nieuwe seizoen - NH Nieuws

Op sportief vlak denk ik ook direct aan twee enorme prestaties bij het Kopje van Bloemendaal van wielrenner Jacco de Vries en hardloper en plogger Paul Waye uit Haarlem. Jacco fietste maar liefst 265 keer het Kopje op, om geld op te halen voor zijn zieke vader. Paul rende een marathon op het Kopje, 42 keer op en neer via de steile kant. Als plogger ruimt hij afval op tijdens het hardlopen, of andersom, en verzamelt zo wekelijks kilo's met vuil. Ook deze maand rent hij in totaal 500 kilometer en houdt hij de straten in en rond Haarlem schoon. Bewonderenswaardig dat iemand dat doet en ook blijft volhouden. Inmiddels hebben andere hardlopers zijn voorbeeld gevolgd.

The Dutch Mountain Marathon: Paul rent 42(!) keer Kopje van Bloemendaal op en neer - NH Nieuws

Voor 2021 staat er ook weer een hoop op de agenda, maar alles valt of staat natuurlijk met de ontwikkelingen rondom het coronavirus. Bevrijdingspop op 5 mei? Ik denk niet dat dat al op de 'normale' manier georganiseerd kan worden. Misschien een editie met minder publiek en op anderhalve meter afstand? En de Formule 1-race, die de 'groenste race ooit' moet gaan worden? Ik denk dat die er dit jaar wel van gaat komen. Maar 'de groenste ooit', met veel toeschouwers op de fiets, drinken uit kartonnen bekertjes en weinig afval op straat? Dat vraag ik me wel af en anders wil Paul Waye best wel een rondje extra komen ploggen in september. Tot slot, Zandvoorter Simon Paap krijgt in 2021 een mooi beeld in het Zandvoorts Museum. De kleine man van ruim zeventig centimeter lang, die op kermissen in binnen- en buitenland optrad aan het begin van de negentiende eeuw, krijgt een eerbetoon in het dorp en dat allemaal naar aanleiding van een reportage die we over 'de gevierde dwerg' maakten. Zijn stoffelijk overschot is uit de Hervormde Kerk in Zandvoort geroofd. Wie weet wordt Zandvoorts oudste 'cold case' ook nog wel opgelost in 2021. Tips in deze zaak en andere ideeën voor nieuwsverhalen, stuur ze gerust op naar [email protected]!

Noor Brandt en het beeld van Simon Paap - NH Nieuws / Paul Tromp