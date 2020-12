In twee weken zeventien coronadoden geregistreerd in Zaanstreek-Waterland

ZAANSTREEK-WATERLAND - De afgelopen twee weken zijn er in de regio Zaanstreek-Waterland zeventien coronadoden geregistreerd. Achttien coronapatiënten kwamen in het ziekenhuis terecht. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt. In de regio is nog altijd onverminderd het risiconiveau ‘zeer ernstig’ van kracht.