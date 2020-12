Inbraakgolf in Heerhugowaard tijdens kerstvakantie: "Meerdere inbrekers actief"

Voor mediapartner Heerhugowaard Centraal zocht Sintenie uit hoeveel inbraken er precies bekend zijn bij de politie, en of er wellicht een patroon is onder de diverse 'modus operandi'. Dat bracht, naast de acht meldingen van wijkagent Mark Wever via Twitter, nog eens twee inbraken aan het licht.

Veelal werd via een raam ingebroken, twee keer op één dag werd het slot van de voordeur uitgeboord. De nieuwste wijken lijken gespaard te blijven, mogelijk omdat daar kansen op succes kleiner zijn.